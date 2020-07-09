«Чуваку дали две таблетки, а он не ту взял»: зрители устроили баттл по скучным описаниям фильмов

В социальных сетях появился киношный флешмоб: пользователи должны описать любимый фильм одним предложением, чтобы получилось максимально скучно. Естественно, зрители стали вспоминать самые кассовые и интересные картины, но писали о них так, что смотреть точно не захотелось бы. Например, «пацан в очках машет дубовой веткой» («Гарри Поттер»).

Зато такие шифровки очень весело отгадывать. Один из пользователей загадал: «Мужику приходится ехать в круиз с какой-то левой телкой не от мира сего». Правильный ответ — «Пятый элемент», но некоторые комментаторы предположили, что речь идет о «Титанике».

Один из интересных вариантов, на наш взгляд: «Пацан получил в наследство от дяди проблемную бижутерию. Пришлось расплавить». Без упоминания хоббитов и орков не сразу догадаешься, что это «Властелин колец».

Попробуйте сами отгадать несколько предложенных в Twitter вариантов.

«Парень шутил, но никому не нравилось. Тогда он решил потанцевать, и всем понравилось». «Чуваку дали две таблетки, а он не ту взял». «Чуваку не дали спокойно пожить на болоте какие-то говорящие твари и любовь всей его жизни».

Добавим, что большую подборку этих каламбуров собрал журнал Esquire.

А как бы вы скучно описали свой любимый фильм?