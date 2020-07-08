Джуд Лоу может стать главным злодеем в новой экранизации «Питера Пэна» от Disney

Вполне возможно, что Джуд Лоу готовится отправиться в Неверленд. Актер ведет переговоры о том, чтобы сыграть классического злодея студии Disney, капитана Хука (или Крюка в русской версии), в фильме «Питер Пэн и Венди», сообщает издание Variety.

Напомним, сюжет «Питера Пена» рассказывает историю о мальчике, который уносит детей из нашего мира в загадочную страну Неверленд, в которой ребята прекращают стареть и живут в свое удовольствие. Помогает ему в «похищениях» волшебная фея Динь, главной претенденткой на роль которой называют Марго Робби. Многие студии сделали свои собственные версии «Пэна» на больших и малых экранах, в том числе и Стивен Спилберг с его экранизацией «Крюк», где в главной роли был Робин Уильямс. Также попытался воссоздать классику и Джо Райт с фильмом «Пэн». Увы, оба проекта оказались не особо успешными в прокате.

Источники сообщают, что релиз проекта будет для больших экранов и не появится в стриминговом сервисе Disney+.