Кевин Смит подтвердил слухи о конфликте на съемочной площадке «Лиги справедливости»

Актер Кевин Смит поделился интересной информацией о съемках фильма «Лиги справедливости», во время подкаста FatMan Beyond. Как выяснилось, режиссер Джосс Уидон регулярно на чем свет стоит ругал своего предшественника, Зака Снайдера, о чем ему рассказали общие знакомые.

Как объяснил Смит, Уидон постоянно был недоволен работой своего коллеги, который вынужден был оставить проект из-за смерти дочери. Джосс крайне негативно отзывался о версии фильма «Лига справедливости», которую снял Снайдер.

На съемочной площадке с приходом Уидона постоянно царила негативная атмосфера. А самое неприятное было то, что человек пришедший помочь со съемками начинал оскорблять своего предшественника, когда у того были тяжелые времена.

Напомним, в начале июля актер Рэй Фишер публично заявил, что Джосс Уидон вел себя непрофессионально на съемочной площадке «Лиги справедливости».