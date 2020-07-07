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Звездный гость

Джей Джей Абрамс работает над продолжением фильма «Константин»

По сведениям журналистов, продолжение мистической картины не за горами.

Джей Джей Абрамс работает над продолжением фильма «Константин»
Джей Джей Абрамс. Фото: globallookpress

Мифический фильм «Константин» с Киану Ривзом скоро может получить продолжение. Разработкой сиквела занимается продюсер картины Джей Джей Абрамс.

Напомним, первые слухи о съемках продолжения появились еще в 2019 году. Тогда заявлялось, что сценаристом нового проекта «Константин» станет соавтор «Бэтмена» Маттсон Томлин.

По мнению журналистов, съемки в данный момент находятся на самой ранней стадии и никаких дополнительных подробностей нет. Также остается загадкой, будет ли новая картина продолжением, или перезапуском оригинального фильма.

Кроме того, неизвестно, вернется ли Киану Ривз к исполнению главной мужской роли в проекте, сообщает издание The Direct.

Напомним, фильм «Константин: Повелитель тьмы» вышел на экраны в 2005 году и собрал 230 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов долларов.

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