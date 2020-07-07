Джей Джей Абрамс работает над продолжением фильма «Константин»

По сведениям журналистов, продолжение мистической картины не за горами.

Мифический фильм «Константин» с Киану Ривзом скоро может получить продолжение. Разработкой сиквела занимается продюсер картины Джей Джей Абрамс.

Напомним, первые слухи о съемках продолжения появились еще в 2019 году. Тогда заявлялось, что сценаристом нового проекта «Константин» станет соавтор «Бэтмена» Маттсон Томлин.

По мнению журналистов, съемки в данный момент находятся на самой ранней стадии и никаких дополнительных подробностей нет. Также остается загадкой, будет ли новая картина продолжением, или перезапуском оригинального фильма.

Кроме того, неизвестно, вернется ли Киану Ривз к исполнению главной мужской роли в проекте, сообщает издание The Direct.

Напомним, фильм «Константин: Повелитель тьмы» вышел на экраны в 2005 году и собрал 230 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов долларов.