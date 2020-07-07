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Шарлиз Терон поделилась деталями съемок продолжения «Взрывной блондинки»

Работу над проектом активно ведет студия Netflix.

Шарлиз Терон поделилась деталями съемок продолжения «Взрывной блондинки»
Шарлиз Терон. Фото: globallookpress

В интервью изданию The Hollywood Reporter актриса Шарлиз Терон объявила, что создание продолжения боевика «Взрывная блондинка», где она снялась в главной роли, — не за горами.

В данный момент студия Netflix активно работает над проектом. Даже коронавирус не стал значительной помехой, хотя съемки проводить все еще невозможно, зато работа со сценаристами получилась максимально плодотворной и сюжет обещает быть интересным.

И хотя уже точно известно, что Терон вернется к главной женской роли, все еще нельзя точно подтвердить и возвращение Дэвида Литча в кресло режиссера проекта.

Напомним, первый фильм «Взрывная блондинка» вышел в 2017 году и собрал более 100 миллионов долларов кассовых сборов, при бюджете всего в 30 миллионов долларов.

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