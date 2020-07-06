Последствия коронавируса: российские кинопрокатчики потеряли 43% кассовых сборов

Для кинобизнеса в России тяжелые времена продолжаются. По сведениям экспертов издания «Бюллетень кинопрокатчика», за первые шесть месяцев 2020 года кинопрокат в нашей стране потерял 43% кассовых сборов.

Слегка сгладить этот грандиозный провал помогли кассовые картины «Лед 2», «(НЕ)идеальный мужчина» и «Отель «Белград», вышедшие в самом начале года и сумевшие собрать хоть какие-то деньги.

Посещаемость российских кинотеатров снизилась на 45,5% по сравнению с прошлым годом. А за прошедшее полугодие кинотеатры смогли заработать всего 15,7 миллиардов рублей, цифра хотя и выглядит внушительной, на самом деле крайне мала.

Ситуация может немного улучшиться с августа, когда кинотеатры вновь откроют свои двери для зрителей, но хватит ли этих мер чтобы нагнать кассовые сборы 2019 года, весьма сомнительно.