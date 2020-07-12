Страшное ДТП и реакция родственников: закулисные тайны фильма про Цоя «47»

Режиссер Алексей Учитель завершает работу над мифологической картиной про рок-музыканта, где он уже мертв.

В 1988 году молодой и никому неизвестный документалист Алексей Учитель снял фильм «Рок», в котором показал всех самых модных представителей музыкальной тусовки СССР: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Олега Гаркушу, группу «ДДТ» и других.

Спустя более чем 30 лет режиссер возвращается к фигуре лидера «Кино», чтобы закрыть оставшиеся гештальты. Учитель хочет показать, как товарищи Цоя везли гроб с его телом в Ленинград после смертельного ДТП, и поразмышлять, почему до сих пор фигура музыканта настолько популярна.

«Телепрограмма» представляет кадры со съемочной площадки картины и объясняет, кто есть кто.

Режиссер уверяет, что идея его роуд-муви не в том, чтобы показать путешествие мертвого Цоя, а в том, чтоб изучить феномен его популярности. «Когда произошла страшная авария (Виктор Цой разбился 15 августа 1990 года после столкновения его «Москвича» на встречной полосе с автобусом «Икарус», за рулем которого был Янис Фибигс, на трассе Слока — Талси. — Авт.) из не вошедшего в «Рок» материала мы смонтировали картину «Последний герой».

Тогда я и познакомился с водителем «Икаруса», который был за рулем, и со следователем говорил, — вспоминает Учитель. — История нашей картины «47» начинается с аварии, а дальше начинается путешествие автобуса с гробом Цоя в Ленинград.

Тот, кто за рулем, не знает, кто все эти близкие Цою люди, а они не знают, что это тот самый водитель (режиссер не раз говорил, что сюжет по большей части вымышленный, а герои — собирательные образы; — очевидно, что в реальности водитель «Икаруса» был под следствием и вряд ли мог везти тело Цоя в Ленинград. — Ред.)

«47» (после «45» и «46») мог называться последний альбом «Кино», который так и не вышел. Отсюда и название фильма. Главная легенда в нем — Виктор Цой.

Главные герои — его близкие: (слева направо) Александр «Рикошет» Аксенов (Илья Дель), первая жена Марьяна (Марьяна Спивак), продюсер Юрий Айзеншпис (Игорь Верник), журналистка Вика (Надежда Калеганова), что следует по пятам за певцом, и вторая жена Наталья Разлогова (Паулина Андреева).

Латышского водителя «Икаруса», в который влетела машина Цоя недалеко от Риги, Яниса Фибигса сыграл меланхоличный Евгений Цыганов. Суд оправдал шофера, потому что «Москвич» музыканта оказался на встречной полосе, но клеймо «убийцы Цоя» прилипло к нему до конца жизни.

«Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги, — признался он недавно. — А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь».

На место ДТП выезжала майор милиции Эрика Ашмане. Она и занималась впоследствии изучением причин ДТП и сбором улик. Роль следователя доверили актрисе Нового Рижского театра Инге Тропа (в фильме она — капитан).

Александр Цой, единственный сын Виктора Цоя, более чем очевидно выразил свое отношение к картине: «Хорошего мне сказать нечего, а плохое только подогреет интерес к этому фильму».

Сценарист Александр Гоноровский («Край») написал этот материал еще восемь лет назад, однако Учитель сомневался, что история заинтересует зрителя. Всплеск интереса к лидеру «Кино» после выхода фильма Кирилла Серебренникова «Лето» пару лет назад переубедил режиссера. «Я думал, что тема неактуальна, но интерес к Цою с каждым годом все больше и больше растет, — удивляется Учитель. — Это загадка, которую никто не разгадает. При всем уважении и к Высоцкому, и к Окуджаве, по тому, как часто кого поют, Цой обогнал их». Выход картины запланирован в этом году, ведь 15 августа исполнится ровно 30 лет со дня гибели музыканта и поэта.