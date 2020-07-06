Время бояться: эксперты выбрали лучшие фильмы ужасов десятилетия

Эксперты издания FilmPro составили список из самых страшных фильмов этого десятилетия. На вершине списка лучших оказалась картина «Прочь», хотя по большому счету является не полноценным хоррором, а скорее триллером, пусть и с необычным сюжетом.

Заслуженное второе место получила «Реинкарнация», которая вполне достойна занять кресло лидера, так как является редким представителем жанра ужасов, которые пугают не внезапными скримерами, а нагнетающей обстановкой.

На третьем месте первая часть недавней экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Фильм получился действительно страшным, но вот вторая часть, увы, сильно подкачала.

Также в десятке лучших оказались такие проекты как «Заклятие», «Бабадук» и внезапно — «Хижина в лесу», которую назвать хоррором можно с огромным трудом. Скорее, это очень качественная насмешка над современным жанром ужасов.