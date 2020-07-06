Дочка режиссера Стивена Спилберга выходит замуж

Дочка всемирно известного кинорежиссера Стивена Спилберга, Дестри Эллин, объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном. 23-летняя Дестри сообщила счастливую новость на своей странице Instagram в минувшую пятницу, 3 июля поделившись «сладкой» фотографией возлюбленных, а также крупным кадром ее нового кольца.

«Святая канноли, я помолвлена! Я так взволнована, что готова связать мою жизнь с лучшим другом! Это самый лучший день в моей жизни! Я так тебя люблю», — выразила свои эмоции Эллин.

Дестри пошла по стопам своего знаменитого отца в киноиндустрии в качестве актрисы, писателя и режиссера. Ее новый жених также актер, родом из Швейцарии. Легран переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить свою карьеру и учился по двухлетней программе в киноинституте Ли Страсберга.

Дестри — одна из семи детей Спилберга и Кейт Кэпшоу.

Спилберг и Кэпшоу познакомились на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» в 1984 году, который он поставил, а она снялась в главной роли.