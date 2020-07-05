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«Властелин Колец» продолжается: Новая Зеландия разрешила съемочным группам вернуться к работе

По подсчетам экспертов, на этом решении экономика страны заработает порядка 400 миллионов долларов.

«Властелин Колец» продолжается: Новая Зеландия разрешила съемочным группам вернуться к работе
Новая Зеландия. Фото: globallookpress

Хорошие новости для любителей еще не вышедшего кино, власти Новой Зеландии решили плюнуть на пандемию и разрешить еще двум съемочным командам продолжить работы над своими проектами. Речь идет об экранизации мультсериала «Ковбой Бибоп», которым занимается Netflix, а также сериала на основе романов Толкина о хоббитах и эльфах. Как сообщает издание Variety, в стране пока разрешена работа над семью проектами, в число которых входит и вторая часть «Аватара» от Джеймса Кемерона.

Разумеется, все эти ослабления делаются не только по доброте душевной, но и ради денег. По подсчетам экспертов, возобновление съемок подарит экономике страны порядка 400 миллионов долларов.

По словам министра экономики Новой Зеландии Фила Твайфорда, многие кинокомпании со всего мира рассматривают страну как своеобразное место, защищенное от коронавируса, в котором можно снимать хорошие проекты. И глупо было бы отказываться от выгодных предложений в это непростое время.

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