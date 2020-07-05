Магия огурцов: в Сети появился первый трейлер комедии «Американский рассол»

В Сети появился первый официальный трейлер нового фильма от студии HBO под названием An American Pickle («Американский рассол» в русском переводе). Как можно понять из названия, проект станет комедией, основанной на целой серии рассказов автора Саймона Рича.

Сюжет картины будет весьма необычным и даже немного трагичным. Главный герой Хершел Гринбаум иммигрировал из восточной Европы в США в прошлом веке. Вместе со своей супругой он пытается начать новую жизнь в стране возможностей и устраивается работать на фабрику по производству солений. Из-за несчастного случая герой падает в чан с рассолом и… нет, не становится супергероем, а просто консервируется на сотню лет, чтобы очнуться уже в современном мире. Жена Хершела давно умерла, а единственный родственник оказывается настоящим неудачником, жизнь которого вскоре изменится к лучшему. Самое интересное, что сразу обе главных роли исполнил Сет Роген.

Режиссером проекта стал Брэндан Трост, ранее работавший оператором над проектом «Интервью». Релиз фильма «Американский рассол» состоится уже в августе на HBO Max.