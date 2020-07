ТНТ покажет «Богемскую рапсодию»: история группы Queen и легенды — Фредди Меркьюри

Телеканал ТНТ покажет «Богемскую рапсодию». Картину, которая вызвала настоящий шквал критики, но при этом смогла получить четыре премии «Оскар».

История культовой группы Queen и ее легендарного солиста Фредди Меркьюри появится в эфире в субботу 4 июля в 17:00 по мск.

Картина подойдет не только поклонникам группы, но и тем, кто любит истории успеха. В данном случае — головокружительные. Творческий путь Queen — это не только про полные стадионы и миллионы фанатов. Группа была на грани распада, а концерта Live Aid на стадионе «Уэмбли», ставшего одним из величайших живых выступлений в истории рок-музыки, вовсе могло не быть.

Картина признана самым успешным музыкальным байопиком за всю историю кино. Мировые сборы превысили 900 миллионов долларов, в разы обогнав начальный бюджет — 52 млн долларов.

После выхода фильм получил награды за лучший монтаж, звук и звуковой монтаж. А Рами Малек стал обладателем приза за лучшую мужскую роль.

В «Богемской рапсоди» прозвучат легендарные «Killer Queen» и «I Want To Break Free», «Another One Bites The Dust» и «Keep Yourself Alive».