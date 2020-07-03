Фильм Козловского про Чернобыль покажут в США и странах Европы

Проект «Чернобыль: Бездна» может заинтересовать зрителей во всем мире.

Еще не вышедшим российским фильмом «Чернобыль: Бездна» режиссера Данилы Козловского заинтересовались в Америке и в Германии. Права на показ картины в этих странах приобрела компания Capelight Pictures.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», новая драма снятая по мотивам реальных событий появится в Северной Америке, а также в нескольких странах Европы. Ранее по такой же схеме за рубежом демонстрировали проекты «Вторжение» и «Кома».

В данный момент известно, что «Чернобыль: Бездна» будет показан в Южной Корее, Японии, Испании, Израиле и в некоторых других странах, этот список может заметно увеличиться ближе к дате релиза.

Напомним, фильм Данилы Козловского расскажет историю сотрудника пожарной охраны Чернобыльской АЭС Алексея, который должен предотвратить последствия катастрофы в атомном реакторе и отправиться на важную миссию без надежды на возвращение домой. Козловский, помимо режиссерских обязанностей, также исполнит и главную роль.