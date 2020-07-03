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Неубиваемая Шарлиз Терон: в Сети появился новый трейлер проекта «Бессмертная гвардия»

Фильм Netflix покажет новую интерпретацию проекта «Горец».

Неубиваемая Шарлиз Терон: в Сети появился новый трейлер проекта «Бессмертная гвардия»
Кадр из фильма "Бессмертная гвардия". Фото: Netflix

В Сети появился новый трейлер амбициозного проекта от Netflix под названием The Old Guard или «Бессмертная гвардия» в русском переводе. Сюжет фильма основам на популярном на Западе комиксе, а главную роль исполнила неподражаемая Шарлиз Терон.

История не блещет оригинальностью, но, возможно, актерская игра сумеет исправить все недостатки. По сюжету в мире существует некая тайная организация, которая защищает планету от сил зла. И разумеется, все ее члены бессмертные.

К сожалению, люди узнают об организации и хотят заполучить их способности, а новый рекрут должен сделать все, чтобы остановить захватчиков. Каких-то дополнительных подробностей пока нет, а трейлер не блещет спецэффектами.

Премьера проекта состоится уже совсем скоро, 10 июля.

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