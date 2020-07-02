«Кинотавр-2020» перенесли с июня на сентябрь

Организаторы фестиваля «Кинотавр» наконец-то объявили дату его проведения. В этом году мероприятие состоится осенью, с 11 по 18 сентября. Всему виной, ясное дело, коронавирус.

В официальном заявлении представителей пресс-службы фестиваля «Кинотавр» сообщается, что формат мероприятия также будет не вполне стандартным. Гостей на фестивале будет гораздо меньше, развлечений будет минимум, а социальная дистанция и максимальная защита от коронавируса будут строго соблюдаться.

Никаких подробностей пока нет. Более того, обновленные условия аккредитации будут опубликованы на официальном сайте «Кинотавра» лишь 15 июля.

Напомним, фестиваль должен был состояться уже в июне, но из-за пандемии все сроки пришлось изменить, хорошо, что мероприятие и вовсе не перенесли на следующий год, как это уже произошло с Каннским кинофестивалем.