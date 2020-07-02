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Он улетел и обещал не возвращаться: продолжения российского мультсериала о Карлсоне не будет

Легендарный мультфильм не получит продолжения из-за конфликта с наследниками Астрид Линдгрен.

Он улетел и обещал не возвращаться: продолжения российского мультсериала о Карлсоне не будет
Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон". Фото: Союзмультфильм

Новых серий мультипликационного сериала о Карлсоне в России можно не ждать. Как сообщает ТАСС, все дело в наследниках Астрид Линдгрен — создательницы оригинального героя.

По словам председателя правления студии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, договориться о продолжении съемок мультфильма крайне сложно, так что не стоит ждать продолжения.

Напомним, оригинальный мультфильм Бориса Степанцева вышел в далеком 1968 году, но актуален и интересен даже сейчас. Главные роли в проекте тогда озвучили Василий Ливанов и Клара Румянова.

К сожалению, это не все текущие проблемы «Союзмультфильма». Продолжается борьба с Японией за Чебурашку, так как права на использование персонажа были переданы в страну восходящего солнца 16 лет назад и настало время серьезно пересмотреть условия договора. В данный момент получается так, что именно Япония обладает правами на демонстрацию персонажа в странах Европы и Азии.

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