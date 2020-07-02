Он сам виноват: продюсер фильма «Лига справедливости» осудил Рэя Фишера

Скандал вокруг Рэя Фишера и фильма «Лига справедливости» продолжает расти. Напомним, ранее актер заявил, что режиссер проекта Джосс Уидон на съемочной площадке блокбастера вел себя неподобающе. С актерами общался грубо, при этом не стеснялся оскорблять кого попало и в целом вел себя непрофессионально.

Хотя сам режиссер в данный момент никак не комментирует заявление, высказаться решил его коллега, продюсер фильма «Лига справедливости» Джон Берг. Как и ожидалось, он полностью опроверг все слова чернокожего Фишера.

Как объяснил Берг изданию Variety, на съемочной площадке царила максимально адекватная и профессиональная атмосфера, а вот Фишер, наоборот, старался выделяться из толпы и не хотел работать по утвержденному сценарию. В одном из моментов фильма персонаж Киборг должен был произнести «Буйа» — это слово является его коронным в комиксах. Но актер долго спорил и не хотел его говорить.

Общественность ждет ответную реакцию Фишера, хотя многие уже считают, что он решил просто попиариться, на фоне протестов в США.