Суровый, но смешной: в Сети появился первый трейлер проекта «Сборщик налогов»

В Сети появился первый официальный трейлер нового боевика Tax Collector («Сборщик налогов» в русской версии). Режиссером проекта выступил Дэвид Эйр, работавший над не самым успешным «Отрядом самоубийц» и вполне неплохой «Яростью» с Томом Крузом. В новом фильме главную роль исполнил Шайа Лабаф.

Сюжет рассказывает вполне обычную историю о двух сборщиках долгов для мафии, одного из которых играет Бобби Сото из проекта «Нарко: Мексика», а второго как раз Лабаф. Судя по трейлеру, актер изо всех сил пытается показать авторитет и крутизну своего героя, но телосложение просто не позволяет. К сожалению, Лабаф не стал набирать вес для роли сурового гангстера, так что зрителям придется смотреть на щуплого, но очень сурового героя из «Трансформеров».

Релиз проекта состоится в конце лета, причем сразу в цифровом формате, в кинотеатрах «Сборщика налогов» не покажут.