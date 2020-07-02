Несбыточная мечта: Гильермо дель Торо не оставляет надежды снять фильм «Хребты безумия»

Всемирно известный режиссер Гильермо дель Торо все еще мечтает поработать над экранизацией одной из самых пугающих книг в истории. Речь идет о произведении «Хребты безумия», созданной писателем Говардом Филлипсом Лавкрафтом. О создании экранизации этого неоднозначного романа речь шла еще в начале нулевых, но так ничего и не вышло.

Однако дель Торо все еще мечтает приложить свою руку к созданию очевидного киношедевра в жанре хоррор. Как рассказал режиссер журналистам издания IndieWire, с тех пор как проект «Хребты безумия» оказался закрыт, он начал носить особое кольцо и не планирует его снимать до тех пор, пока не снимет этот фильм. Он со смехом отметил, что вероятно, его даже хоронить придется с этим кольцом.

К сожалению, сам Гильермо дель Торо никак не может ускорить создание проекта, а кинобоссы пока не воспринимают экранизацию Лавкрафта как что-то потенциально прибыльное.

Повесть «Хребты безумия» рассказывает об экспедиции в Антарктику, в ходе которой путешественники узнали тайны, находящиеся за пределами нашего мира.