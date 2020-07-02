«Образ – огонь!»: Кравченко восхитила фанатов откровенным фото из фильма «Дети понедельника»

Пользователи отметили, что это была одна из лучших ролей их любимой актрисы.

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram поделилась архивным кадром из фильма «Дети понедельника», где она сыграла одну из ролей. На фотографии звезда запечатлена в откровенном образе на фоне милицейского автомобиля.

«Как вам образ?» — задала звезда вопрос своим поклонникам.

В комментариях пользователи отметили, что актриса просто великолепна. Да и фильм с ее участием, вышедший на экраны в 1998 году, многим пришелся по душе. «Милиционера соблазняете? Шикарно!» «Нереальная красотка. Образ – огонь!» «Хороша! Но на мой взгляд, в «Сватах», такая красотень! Одежда гармонична, образ идеален, добро и тепло неиссякаемы!»

Отметим, что, пожалуй, свою главную роль Татьяна Кравченко сыграла в сериале «Сваты», где она в образе Валюхи. Подписчики Татьяны Кравченко уже не раз отмечали, что с нетерпением ждут новых серий. Правда, как недавно стало известно, съемки картины из-за пандемии коронавируса были перенесены на следующий год. Известно, что в сериале будет 12 серий.