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Звездный гость

Рэй Фишер обвиняет режиссера «Лиги справедливости» в грубости и оскорблениях

Ранее темнокожий актер называл Джосса Уидона отличным парнем.

Рэй Фишер обвиняет режиссера «Лиги справедливости» в грубости и оскорблениях
Рэй Фишер. Фото: globallookpress

В минувший понедельник, 29 июня, Рэй Фишер выложил в свой личный аккаунт в Twitter видеоролик, в котором он хвалит режиссера Джосса Уидона и говорит «Джосс отличный парень, Зак Снайдер выбрал хорошего человека, чтобы закончить съемки «Лиги Справедливости»». И все было бы отлично, если бы не подпись к клипу, в которой актер заявил, что полностью отрекается от своих слов. Фанаты потребовали объяснений и Фишер дал их в минувшую среду, 1 июля.

По словам актера, режиссер Джосс Уидон на съемочной площадке блокбастера общался с людьми грубо, не стеснялся оскорблять кого попало и в целом вел себя непрофессионально. Представители студии Warner Bros. и сам Уидон пока никак не отреагировали на смелое обвинение, возможно опасаясь проблем из-за конфронтации с чернокожим актером.

Также непонятно, почему Фишер решил пожаловаться лишь сейчас, спустя несколько лет после выхода «Лиги».

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