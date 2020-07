Рэй Фишер обвиняет режиссера «Лиги справедливости» в грубости и оскорблениях

В минувший понедельник, 29 июня, Рэй Фишер выложил в свой личный аккаунт в Twitter видеоролик, в котором он хвалит режиссера Джосса Уидона и говорит «Джосс отличный парень, Зак Снайдер выбрал хорошего человека, чтобы закончить съемки «Лиги Справедливости»». И все было бы отлично, если бы не подпись к клипу, в которой актер заявил, что полностью отрекается от своих слов. Фанаты потребовали объяснений и Фишер дал их в минувшую среду, 1 июля.

По словам актера, режиссер Джосс Уидон на съемочной площадке блокбастера общался с людьми грубо, не стеснялся оскорблять кого попало и в целом вел себя непрофессионально. Представители студии Warner Bros. и сам Уидон пока никак не отреагировали на смелое обвинение, возможно опасаясь проблем из-за конфронтации с чернокожим актером.

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.

He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.

Accountability>Entertainment

— Ray Fisher (@ray8fisher) July 1, 2020