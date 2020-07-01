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«Стул разбил окно и напугал его»: Кристофер Нолан стал мишенью насмешек из-за своей строгости

В Сети появилось множество мемов про отношение режиссера к стульям.

«Стул разбил окно и напугал его»: Кристофер Нолан стал мишенью насмешек из-за своей строгости
Блистательный Кристофер Нолан стал героем мемов. Фото: globallookpress.com

Новость о том, что успешный режиссер Кристофер Нолан запрещает стулья на съемочной площадке, разлетелась по всему интернету. В одном из интервью актриса Энн Хэтэуэй поделилась этим «бзиком» кинодеятеля, который якобы призван оградить команду от незапланированных перерывов в работе. И хотя потом представители Нолана заверили, что на съемках режиссер запрещает только мобильные телефоны и курение, шутка про стулья уже пошла в народ и обросла множеством мемов.

За последние сутки в социальных сетях появилось множество приколов, посвященных строгости создателя «Темного рыцаря», некоторые основаны на его фильмах. Пользователи Сети шутят, что актеры плачут от радости, когда режиссер позволяет им сесть на стул, и, наоборот, Нолан приходит в ярость при виде обычного кресла.

«Весь «Престиж» был импровизацией, когда Кристофер Нолан принес единственное кресло на съемочную площадку и сказал Хью Джекману и Кристиану Бэйлу бороться за него», — шутит пользователь Twitter Dave Itzkoff.

«Ребят, вы не понимаете, когда Кристофер Нолан был моложе, стул разбил окно и напугал его», — подхватил тренд блогер Brian Lynch.

Самое время подкинуть западным хейтерам сцену из советского фильма «12 стульев», в которой отец Федор крушит мебель на пляже. Вот будет потеха…

Добавим, что Нолан снял такие успешные фильмы, как «Бэтмен: Начало», «Престиж», «Интерстеллар» и «Дюнкерк».

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