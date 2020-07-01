Александр Васильев не забыл поздравить с 104-летием Мелани из киношедевра «Унесенные ветром»

Историк моды Александр Васильев в Instagram поздравил со 104-м днем рождения знаменитую англо-американскую актрису Оливию де Хэвилленд, которая появилась на свет в далеком 1916 году. В России, к примеру, еще правил царь и не было революции. Он опубликовал несколько кадров со звездой. Причем на одном из снимков можно увидеть, как актриса выглядит сейчас. Мало, кто сможет ей дать после просмотра данного кадра 104 года. Женщина в потрясающей форме.

«Сегодня исполнилось 104 года последней голливудской кинодиве 1930-х годов, незабвенной Мелани из фильма «Унесенные ветром» — Оливии де Хэвиллэнд! В июне 2017 года, за две недели до ее 101-го дня рождения, де Хэвиллэнд был присвоен титул «Дама-командор Ордена Британской империи» за выдающиеся заслуги в драматическом искусстве. Она стала самой пожилой женщиной, удостоенной данного титула». Александр Васильев

Отметим, что знаменитая Мелани из «Унесенных ветром» в 30–40 годы прошлого века была одной из самых востребованных актрис в Голливуде. У нее было огромное количество предложений сняться в кино. У картин с ее участием была огромная армия поклонников по всему миру. В том числе и в нашей стране.

За свою жизнь звезда удостоилась двух «Оскаров» за лучшие женские роли. Кроме «Унесенных ветром» она играла в таких картинах, как «Приключения Робин Гуда», «Наследница». Она считается одной из последних живущих актрис золотой эры кинематографа.