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Создатели «Холодного сердца — 2» определились, чей голос звал Эльзу за горизонт

Некоторые тайны картины были раскрыты в документальном сериале на Disney+.

Создатели «Холодного сердца — 2» определились, чей голос звал Эльзу за горизонт
Голос, зовущий Эльзу куда-то стал основным мотивом фильма «Холодное сердце - 2». Фото: стоп-кадр из мультфильма.

26 июня на цифровом сервисе Disney+ появилась серия из шести документальных роликов Into the Unknown: Making Frozen 2, рассказывающих о том, как создавался мультфильм «Холодное сердце – 2». Аниматоры, художники, композиторы и актеры озвучки поведали зрителям, как создавалась волшебная диснеевская сказка.

Кроме технических моментов, были озвучены и некоторые детали сюжета. Например, в третьей серии режиссер Дженнифер Ли раскрыла тайну, кому принадлежал таинственный голос, зовущий главную героиню Эльзу на протяжении всей картины. В свое время фанаты мультфильма устроили в Сети немало дебатов по этому поводу. И, как оказалось, даже среди создателей шедевра изначально не было единства в данном вопросе.

«Мы все пришли к согласию и собираемся ответить, что это был голос матери», — заявила Дженнифер в документалке.

Напомним, что мать Анны и Эльзы звали королева Идуна, ее озвучила актриса Эван Рэйчел Вуд. «Холодное сердце – 2» стал вторым самым кассовым мультфильмом всех времен и десятым в рейтинге всех кинолент. Он также был удостоен премии «Оскар» за песню Эльзы Into the Unknown.

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