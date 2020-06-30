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Энн Хэтэуэй поделилась сложностями в работе с Кристофером Ноланом

Режиссер сразу посоветовал актрисе подкачаться и выполнять все трюки без каскадеров.

Энн Хэтэуэй поделилась сложностями в работе с Кристофером Ноланом
Энн Хэтэуэй. Фото: globallookpress

В новом подкасте для издания Variety Энн Хэтэуэй поделилась интересными деталями о совместной работе с Кристофером Ноланом. Как оказалось, режиссер требует от актеров невероятнх усилий, но и результат получается соответствующий.

Перед началом съемок проекта «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Нолан провел серьезную беседу с Хэтэуэй. Режиссер сразу заявил, что актрисе следует серьезно заняться физической подготовкой, чтобы справиться с нагрузками и исполнить большую часть трюков самой. Да, на площадке были каскадеры, но для примера Нолан рассказал о Джозефе Гордоне-Левитте, который тренировался около 12 недель для съемок в «Начале», так как хотел сделать все трюки сам.

Кристофер примерно того же самого хотел и от Энн, чтобы она не выдыхалась после пары дублей, а шла до победного конца. Ранее актриса рассказывала о своей первой встрече с режиссером, во время каста на роль Женщины-кошки. Она плохо разбиралась в комиксах и абсолютно не знала персонажа, в итоге вовсе изобразила Харли Куинн. Но в результате ее талант заметили и взяли в фильм.

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