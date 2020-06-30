Хью Джекман поделился подробностями съемок фильма «Логан»

Хью Джекман во время специального подкаста для издания Variety рассказал много интересного о своей роли супергероя Росомахи, а также о фильме «Логан». Как выяснилось, актер думал о том, чтобы покончить с этой ролью задолго до выхода последнего фильма. Дело в том, что высокие ожидания зрителей, а также длительное исполнение одной и той же роли сильно утомили Джекмана.

Сцена смерти главного героя в «Логане» была особенной, на съемочной площадке были лишь два актера — Дафни Кин и сам Хью. Режиссер Джеймс Мэнголд прекрасно понимал, что важно дать Джекману возможность правильно попрощаться с персонажем, ведь к роли супергероя он никогда больше не вернется. После съемок нескольких дублей режиссер решил продолжить, чтобы дать актеру возможность еще лучше запомнить этот важный момент на всю жизнь.

Напомним, в феврале прошлого года Джекмана вместе с Патриком Стюартом внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой длинной карьерой в роли супергероев Marvel.