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Звездный гость

Марк Хэмилл поделился вырезанной сценой из фильма «Звездные войны: Новая надежда»

По словам актера, в удаленном моменте очень хорошо раскрывается характер его персонажа.

Марк Хэмилл поделился вырезанной сценой из фильма «Звездные войны: Новая надежда»
Марк Хэмилл. Фото: globallookpress

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в многочисленных фильмах по вселенной «Звездных войн», поделился интересной информацией во время подкаста с братьями Руссо. Как выяснилось, из картины «Новая надежда» вырезали важную сцену, о которой актер до сих пор не может забыть.

Сцена представляла из себя первое знакомство зрителей с главный героем серии, Люком Скайуокером. Тогда еще молодой парень стоял на раскаленном песке родной планеты Татуин, смотрел в небо и наблюдал за сражением двух кораблей, на одном из которых была принцесса Лея с чертежами Звезды Смерти, а на другом — Дарт Вейдер.

По словам актера, на тот момент его персонажу было абсолютно наплевать как на империю, так и на повстанцев, а единственной целью в жизни было покинуть столь надоевшую ферму.

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«Звёздные Войны»Марк ХэмиллНовости кино
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