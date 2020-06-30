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Звездный гость

Рэй Фишер отрекся от своих слов про фильм «Лига справедливости»

Актер больше не считает Джосса Уидона отличной заменой Зака Снайдера.

Рэй Фишер отрекся от своих слов про фильм «Лига справедливости»
Рэй Фишер. Фото: globallookpress

Исполнитель роли Киборга в  фильме «Лига справедливости» Рэй Фишер внезапно решил забрать назад свои слова сказанные в поддержку Джосса Уидона. Актер выложил новый пост в своем личном аккаунте в Twitter, где заявил, что отрекается от своих слов, опрометчиво сказанных ранее. Что же он произнес?

«Джосс Уидон — отличный парень. Зак выбрал отличного человека, который смог бы закончить его работу», — именно от этих слов пытается максимально отдалиться актер.

Никаких пояснений Фишер не оставил, то ли его отношения с Джоссом Уидоном заметно ухудшились в последнее время, то ли он в восторге от скорого выхода режиссерской версии фильма «Лига справедливости» на HBO. Ранее Фишер был одним из главных сторонников выхода «Лиги» версии Зака Снайдера.

Напомним, режиссер оставил картину перед самым окончанием съемок из-за личной трагедии в семье- погибла его дочь.

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"Лига справедливости"Новости киноРэй Фишер
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