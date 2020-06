Рэй Фишер отрекся от своих слов про фильм «Лига справедливости»

Исполнитель роли Киборга в фильме «Лига справедливости» Рэй Фишер внезапно решил забрать назад свои слова сказанные в поддержку Джосса Уидона. Актер выложил новый пост в своем личном аккаунте в Twitter, где заявил, что отрекается от своих слов, опрометчиво сказанных ранее. Что же он произнес?

I’d like to take a moment to forcefully retract every bit of this statement: pic.twitter.com/1ECwwu6TG1

— Ray Fisher (@ray8fisher) June 29, 2020