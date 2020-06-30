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Джеймсу Ганну пришлось вырезать важную фразу из «Стражей Галактики»

Киностудия решила не превращать картину в кровавый ужастик.

Джеймсу Ганну пришлось вырезать важную фразу из «Стражей Галактики»
Джеймс Ганн. Фото: globallookpress

Джеймс Ганн продолжает общаться со своими фанатами в Twitter и рассказывать неизвестные ранее истории со съемочных площадок популярных проектов. На этот раз режиссер поделился фразой, которую его заставили убрать из картины «Стражи Галактики». Ганн отметил, что всегда готов пойти навстречу киностудии, если нужно что-то изменить или вовсе убрать, но только в случае, если требования адекватны.

Так Джеймсу пришлось вырезать часть важной фразы из «Стражей Галактики» после просьбы руководства. В фильме главный герой рассказывает, что он с планеты преступников, на которой родились Билли Кид, Бонни и Клайд, Джон Стэймос, на что другой герой Дракс отвечает, что он хотел бы посетить Землю. В оригинале все было немного иначе, ведь там Дракс в конце добавляет, что также желал бы убить на нашей планете множество людей.

Вероятно, продюсеры сочли такое желание положительного героя слишком кровожадным и решили вырезать фразу, что Ганн и сделал без лишних споров.

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