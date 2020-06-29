Маккензи Дэвис считает, что франшизу «Терминатор» уже не спасти

Последние фильмы из франшизы «Терминатор» проваливаются в прокате один за другим. «Генезис» был совсем плох, но «Темные судьбы» буквально побили все рекорды, а уж о выложенном в Сеть сценарии задолго до выхода картины и говорить не стоит. Так что же ждет франшизу в ближайшем будущем? Как считает актриса Маккензи Дэвис, ничего хорошего.

Звезда пообщалась с журналистами издания NME и рассказала, стоит ли ждать продолжения «Терминатора». По словам актрисы, проблема последнего фильма не в слабом сценарии или актерском составе, да и сюжетные ходы, вроде убийства главного героя франшизы через 10 минут после начала фильма вполне приемлемы. Виноваты во всем зрители. Это им не интересны фильмы про роботов-убийц из далекого будущего.

Маккензи Дэвис заявила, что пора двигаться дальше, а проблемные проекты оставить далеко позади.

Напомним, при бюджете в 185 миллионов долларов фильм собрал в прокате лишь 261 миллион и стал убыточным.