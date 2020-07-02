Боевик «Шафт» и другие фильмы, которые можно посмотреть на онлайн-платформах

«Роковая связь» (оригинальное название — Above Suspicion), 2019, США, триллер.

Режиссер: Филлип Нойс. В ролях: Эмилия Кларк, Джек Хьюстон и др.

Красивый агент ФБР приезжает в маленький городок, одна их жительниц которого, симпатичная молодая девушка, начинает помогать сыщику в его расследованиях. Кто-то скажет, что это очень похоже на «Твин Пикс», однако в триллере «Роковая связь» нет места мистике и романтике — агент женат, а своей местной подружке он платит за информацию, не забывая, конечно, заниматься с ней сексом. Ни в кино, ни в жизни такие вещи обычно хорошо не заканчиваются. Ну а так как в данном случае фильм основан на реальных событиях, в невозможности хеппи-энда сомневаться не приходится.

«Шафт» (оригинальное название — Shaft), 2019, США, боевик.

Режиссер: Тим Стори. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Джесси Ашер, Ричард Раундтри и др.

В ожидании возобновления работы кинопроката продолжаем изучать наиболее заметные релизы на онлайн-платформах. Один из них — боевик «Шафт». Фильм вышел на мировые экраны год назад, но у нас его цифровой релиз планируется лишь 3 июля. Любопытен этот опус своей актуальностью: здесь все положительные герои — черные, а все негодяи — белые. Впрочем, в истории с «Шафтом» это норма: фильм является сиквелом одноименной картины 20-летней давности, в которой в качестве чуть ли не единственного бледнолицего выступал герой Кристиана Бейла — мажор, расист и убийца. Если же отвлечься от стремления авторов причесать всех под одну черно-белую гребенку, то новый фильм вместе с еще четырьмя составляет полноценную семейную сагу: три картины 70-х годов про детектива Шафта-старшего (его играл Ричард Раундтри), уже упомянутая лента 2000 года с Сэмюэлем Л. Джексоном в роли Шафта-сына и вот теперь история о Шафте-внуке, которому папа и дедуля помогают распутать убийство его друга.

«Герой СамСам» (оригинальное название — SamSam), 2019, Франция, анимационный.

Режиссер: Танги де Кермель.Подготовил Артем ГУСЯТИНСКИЙ. Фото: кадры из фильмов.

Пока мир реальный продолжает сражаться с коронавирусом, в мире нарисованном грядет битва с другой заразой — персонаж мультика «Герой СамСам» сойдется с инопланетными агрессорами, распространяющими по Вселенной грусть. Зовутся агрессоры соответствующим образом — Мрачуны. Развеять грусть-тоску предстоит самому крохотному из существующих супергероев, малышу СамСаму.

Творение французских мультипликаторов является киноверсией популярного телепроекта и серии комиксов. При всей своей наивности сюжет не выглядит глупым — в конце концов коронавирус рано или поздно отступит, а вот от грусти, будь она неладна, маски и перчатки точно не защитят.