Тина Канделаки и Давид Кочаров объяснили успех проекта «Чума!»

Глава компания Carbon Production Тина Канделаки и генеральный продюсер ivi Давид Кочаров пообщались с журналистами «Бюллетеня кинопрокатчика» и ответили на актуальные вопросы о будущем кинобизнеса в России.

Первый совместный проект Carbon Production и ivi, сериал под названием «Чума!», быстро сумел завоевать популярность у зрителей: более миллиона просмотров за десять дней — это отличные цифры.

Канделаки отдельно отметила, что у сериала очень большой процент досматриваемости, у некоторых серий он достигал 85%. Одной из главных причин такого успеха можно назвать максимально правильное время релиза проекта. Ведь сериал, рассказывающий о пандемии чумы и выпущенный в разгар эпидемии коронавируса — это весьма умный ход.

По словам Кочарова, CoViD-19 значительно повлиял на все сферы жизни, многие пользователи теперь предпочитают потреблять информацию в формате онлайн. То же самое и с рекламодателями, многие из которых уделяют больше внимания сферам цифровых услуг.

Для видеосервисов и стриминговых платформ самоизоляция сыграла только на руку, был ощутимый прирост новых зрителей и подписчиков.