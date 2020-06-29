Козловский планирует снять фильм на основе нескольких произведений российских классиков

Что же будет, если смешать «Героя нашего времени», «Евгения Онегина» и «Горе от ума» в одной картине? Скоро узнаем.

Соскучились по экранизациям произведений классической литературы? Данила Козловский приготовил для нас глоток свежего воздуха. Во время фестиваля «Зеркало», проходящего в онлайн формате из-за коронавируса, актер и режиссер поделился подробностям нового проекта, который отчасти шокирует своей смелостью. Новый фильм Козловского объединит сразу несколько книг!

По сюжету это будет историческая лента, вдохновленная сразу несколькими произведениями, такими как «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Горе от ума» и другими, сообщает «Российская газета».

Как рассказал сам режиссер, нужно представить, что Толстой, Пушкин и Лермонтов собрались в одном месте и увидели историю необычной семьи, после чего каждый написал свою книгу. Звучит как начало анекдота, но нет, нас все же ждет еще одна премьера российского кинопрома. Как оказалось, в сюжет картины попадут не только отрывки из нескольких произведений прошлых веков, но и личные размышления Данилы о семье. Дата начала съемок пока неизвестна.