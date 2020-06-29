Стала известна точная дата открытия кинотеатров в России

Хорошие новости для всех любителей кино из России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в стране откроют свои двери для зрителей уже 15 июля. Эту же дату немного ранее называла министр культуры Ольга Любимова, так что ждать осталось совсем недолго. Впрочем, даже когда кинотеатры откроются, то некоторое время будет проблема нехватки кинопремьер, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

«Довод» Кристофера Нолана перенесли на конец августа, равно как и экранизацию мультфильма «Мулан» от студии Disney. Так что как именно кинотеатры будут заманивать зрителей в первый месяц после открытия — пока непонятно. Вероятно многие заведения предпочтут еще некоторое время побыть закрытыми, чтобы потом изначально работать на максимуме зрительского интереса.

Напомним, что даты релизов кинопремьер все еще могут сдвинуться, ведь мировой рынок не зависит от России и если студии решат, что нужно отодвинуть даты релиза фильмов еще дальше, то повлиять на это никто не сможет.