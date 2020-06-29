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Неразлучный с «Евровидением»: Киркоров остался доволен музыкальным фильмом Netflix

В фильме «Евровидение: История огненной саги» есть персонаж, невероятно похожий на российского певца.

Неразлучный с «Евровидением»: Киркоров остался доволен музыкальным фильмом Netflix
Филипп Киркоров. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Певец Филипп Киркоров похвалил новый проект от Netflix «Евровидение: История огненной саги» и заметил, что он очень рад введению в фильм персонажа, очень похожего на артиста.

Картина рассказывает историю певцов из Исландии, Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир, которые решили проверить свои музыкальные таланты и попытать счастья на конкурсе «Евровидение». Премьера фильма должна была состояться одновременно с началом музыкального конкурса, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы.

Главные роли в проекте исполнили Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан и Дэн Стивенс, который специально изучал образ и поведение Филиппа Киркорова.

Как объяснил музыкант изданию «РИА Новости», проект «Евровидение: История огненной саги» он уже посмотрел и по достоинству оценил, а также положительно отметил персонажа по имени «Лев любви», которого как раз и исполнил Стивенс по образу и подобию Киркорова.

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