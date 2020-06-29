Английский актер Дэн Стивенс признался, что копировал образ Киркорова для фильма Netflix

26 июня на стриминговом сервисе Netflix появился фильм «Евровидение: История «Огненной саги», в котором двое неказистых исландских музыкантов пытаются штурмовать известный песенный конкурс. Как уже сообщалось, у главных героев картины имеется соперник, одолеть которого очень непросто. К чести нашей страны стоит отметить, что этот персонаж — певец из России Александр Лемтов. И играет его английский красавчик Дэн Стивенс.

Ранее СМИ приписали актеру подражание реальному российскому участнику «Евровидения» Сергею Лазареву. Однако недавно, в интервью для одного из YouTube-каналов, 37-летний британец признался, что копировал стиль другой, более раскрученной звезды из РФ — Филиппа Киркорова.

«Я изучил тему, отсмотрел очень много разных артистов, но в первую очередь мой персонаж основан на Филиппе Киркорове. Знаете, все эти роскошные наряды, поведение на сцене — что-то похожее на Джорджа Майкла», — сказал Стивенс.

28 июня Филипп Бедросович сделал пост в Instagram о том, что польщен своей сопричастностью к созданию кинообраза. Певец пригласил английского актера присоединиться к его команде во время «Евровидения-2021», чтобы увидеть знаменитый конкурс изнутри. Также он ждет Стивенса на своем концерте во время грядущего мирового турне.

Добавим, что Киркоров посмотрел новый фильм от Netflix, и тот ему очень понравился. Во время просмотра артист нашел в художественной картине кадры из съемок реального «Евровидения», на одном из которых оказался запечатлен его отец Бедрос Киркоров. Таким образом Филипп уже дважды связан с «Историей «Огненной саги».