Райан Рейнольдс испортил момент воссоединения актеров из фильма «Люди Икс»

Оригинальный актерский состав фильма «Люди Икс» снова объединился в формате онлайн в минувшую субботу, 27 июня. Однако у Райана Рейнольдса были планы сорвать легендарное воссоединение, сообщает издание People.

Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен и Патрик Стюарт решили провести небольшую совместную конференцию. И все шло гладко до появления исполнителя роли Дэдпула. Джекман даже начал зачитывать речь, в которой не мог поверить, что прошло уже 20 лет с момента выхода картины «Люди Икс» в прокат.

Внезапно в онлайн ворвался и Райан Рейнольдс, который не имеет никакого отношения к первому фильму о супергероях. Джекман мягко попытался прогнать коллегу, но вместо того, чтобы уйти, тот пригласил других актеров из фильмов про Людей Икс, например Софи Тернер и Джеймса Макэвоя, оба снимались в проекте «Темный Феникс». В итоге из-за шутливого сумбура встреча закончилась очень быстро.