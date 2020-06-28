Сокол прилетел: актер из фильмов Marvel обвинил студию в расизме

Неожиданные новости из мира кино, актер Энтони Маки, более известный по роли супергероя Сокола в экранизациях комиксов Marvel, жестко раскритиковал любимую студию. Все дело в том, что мужчине не понравилось отсутствие расового разнообразия в супергеройских франшизах. И словно этого мало, Маки обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме, хотя большая часть актеров в этой картине — чернокожие. Как выяснилось, даже подобный подход к кастингу кто-то может посчитать расизмом, сообщает издание Screenrant.

Актер заявил, что он снялся в семи фильмах студии Marvel и все это время его крайне беспокоил тот факт, что окружали его исключительно белые люди. При этом, Маки остался недоволен и тем, что большая часть актерского состава и съемочной группы «Черной пантеры», наоборот, была чернокожей. Энтони считает, что это является даже большим проявлением расизма, якобы если в фильм про чернокожих можно нанять чернокожих, то почему нельзя сделать этого и для других проектов?

Студия Marvel пока никак не отреагировала на громкие заявления своей звезды.

Напомним, после смерти чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейских в конце мая, в США массово развернулись акции протеста, переросшие в вандализм. Крупные киностудии и видеосервисы также начали менять свой подход к чернокожим, например студия HBO Max временно изъяла из видеобиблиотеки картину «Унесенные ветром», а в мультсериалах увольняют белых актеров, ранее без проблем озвучивавших чернокожих персонажей.