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В Сети появился новый трейлер мультфильма «Душа»

Релиз совместного проекта от Netflix и Pixar состоится уже осенью.

В Сети появился новый трейлер мультфильма «Душа»
Кадр из мультфильма "Душа". Фото: Pixar

В Сети появился новый трейлер мультфильма «Душа», грандиозного совместного проекта от Netflix и Pixar. Ролик полностью посвящен главному герою Джо Гарднеру, который живет вполне обычной жизнью, любит музыку и никому не желает зла, но вскоре его жизнь трагически оборвется.

По сюжету проекта, для Джо смерть это вовсе не конец пути, его душа оказывается в загадочном месте, где рождаются мечты и создаются характеры душ. Там наш герой знакомится с душой номер 22, которая полна апатии и не видит смысла в своем существовании. В результате Гарднер делает целью своей новой «жизни» — помочь подруге обрести себя.

Премьера картины состоится уже этой осенью, а если верить трейлеру, то большая часть персонажей будут чернокожими. Это отличная новость, ведь вряд ли после подобного каста кто-то посмеет обвинить мультфильм в расизме.

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