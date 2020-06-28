«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Иэн Маккеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Актер известен по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите».

Иэн Маккеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова
Иэн Маккеллен. Фото: globallookpress

Знаменитый британский актер Иэн Маккеллен, известный прежде всего по роли волшебника Гэндальфа в серии фильмов «Хоббит» и «Властелин колец», решил выступить в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Знаменитость выложила пост в своем личном аккаунте в Twitter, в котором Маккеллен заявил, что «Гоголь-центр» это особое место в столице России, в котором представители творческих профессий имеют право выражать свое мнение, не боясь преследования государства. Актер также заметил, что несколько лет назад он лично присутствовал в этом месте.

 

По словам Маккеллена, исход судебных заседаний по сути абсолютно неважен, ведь Серебренникова любят, и уважают его творчество, как в Великобритании, так и во всем остальном мире.

Напомним, ранее суд вынес свой вердикт в отношении режиссера. Кирилла приговорили к трем годам заключения условно, а также к возврату более 120 миллионов рублей государству.

Тэги

Иэн МакКелленКирилл СеребренниковНовости кино
Loading...