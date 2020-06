Иэн Маккеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Знаменитый британский актер Иэн Маккеллен, известный прежде всего по роли волшебника Гэндальфа в серии фильмов «Хоббит» и «Властелин колец», решил выступить в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Знаменитость выложила пост в своем личном аккаунте в Twitter, в котором Маккеллен заявил, что «Гоголь-центр» это особое место в столице России, в котором представители творческих профессий имеют право выражать свое мнение, не боясь преследования государства. Актер также заметил, что несколько лет назад он лично присутствовал в этом месте.

Kirill Serebreenikov is a star director in Russian theatre and cinema. His Gogol Centre is the pride of Moscow, where artists and audiences celebrate a freedom of expression at odds with the state’s authoritarianism. He and two colleagues have been found guilty in court. pic.twitter.com/2Y0h9Fd7zI

