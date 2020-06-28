Рон Перлман объяснил, почему он не стал сниматься в новом «Хеллбое»

Актер Рон Перлман во время общения с журналистами издания CBM поделился подробностями о своей роли Хеллбоя в одноименной серии фильмов режиссера Гильермо дель Торо, а также объяснил, почему он отказался сниматься в перезапуске франшизы. Как выяснилось, звезде предлагали принять участие в съемках ремейка, да еще и в главной роли, однако он ответил отказом.

По словам актера, он просто не заинтересовал сниматься в той версии фильма «Хеллбой», которую снимает не Гильермо дель Торо. Он на весьма мирной ноте завершил переговоры со съемочной группой нового фильма и пожелал им удачи, однако съемки прошли без него. Также Перлман раскрыл секрет, почему третий фильм о супергерое с его участием до сих пор не вышел в прокат. Виноват во всем оказался Гильермо дель Торо, а именно его загруженный график работы, в котором попросту нет места для еще одной ленты о герое из ада.

Напомним, перезапуск фильма «Хеллбой» стал провалом, бюджет ленты составил 50 миллионов долларов, а в прокате она собрала лишь 44 миллиона.