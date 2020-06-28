Дату релиза фильма «Мулан» перенесли на более поздний срок

Казалось бы, коронавирус почти побежден, однако любители кино все еще скучают по кинотеатры, двери которых все еще закрыты как в России, так и по всему миру. Компания Disney объявила об очередном переносе релиза долгожданной экранизации мультфильма «Мулан». Как сообщает издание Variety, теперь фильм выйдет в прокат лишь 21 августа, а вовсе не 24 июля, как планировалось изначально.

Как объяснил представитель компании Disney Алан Бергман, хотя эпидемия CoViD-19 значительно изменила первоначальные планы киностудии, в целом ничего не поменялось и как только кинотеатры вновь откроются, картину можно будет посмотреть буквально во всех точках мира. Он также отметил, что съемочная группа смогла создать прекрасный фильм, который станет отличным примером хорошего кинематографического опыта.

Напомним, изначально лента должна была появиться в кинотеатрах в конце марта. Также есть вероятность, что лента вновь будет перенесена, если ситуация с коронавирусом вдруг резко изменится. Также релиз проекта не ориентируется на открытие кинотеатров именно в России, ведь даже если кинозалы будут доступны для зрителей уже завтра, «Мулан» не смогут показать значительно раньше общемирового релиза.