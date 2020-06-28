Создатели фильма «Соник в кино» займутся экранизацией одной из лучших видеоигр 2019 года

Создатели фильма «Соник в кино» решили заняться экранизацией одной из лучших видеоигр прошлого года. Как сообщает издание Variety, разработчик ZA/UM объявил о сотрудничестве с компанией dj2 Entertainment, с целью разработки полноценного сериала, который будет основан на сюжете детективной видеоигры Disco Elysium.

Как объявил генеральный директор и основатель dj2 Entertainment Дмитрий М. Джонсон, Disco Elysium — это феноменальный проект с обширным миром и неограниченным потенциалом. Напомним, именно Джонсон был продюсером хитовой экранизации видеоигры «Соник», которая в данный момент является самым кассовым игровым игровым фильмом всех времен. Точной даты начала съемок нового проекта пока нет.

Напомним, проект Disco Elysium был впервые выпущен в октябре 2019 года на ПК. Игра получила широкое признание критиков, а также была названа одной из лучших игр десятилетия, по версии журнала Time. К сожалению для русскоязычных пользователей, данный проект требует весьма глубоко знания английского языка для своего понимания, а перевод ожидается лишь в будущем.