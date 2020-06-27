В «Симпсонах» белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей

Один из самых долгоиграющих мультсериалов «Симпсоны» ждут большие изменения, которые хотя и мало коснутся российских зрителей, но все же весьма важны. Теперь белые актеры озвучки не смогут дарить свой голос чернокожим персонажам, а также азиатам и индусам, сообщает издание Deadline. Как сообщили представители проекта, «Симпсоны» двигаются в ногу со временем и в озвучивании небелых персонажей больше не будут задействованы белые актеры.

Стоит отметить, что мультсериал не стал первооткрывателем в этой области, в данный момент в США борьба с расизмом выходит на новый уровень. Из сериала «Клиника» удалили серии, в которых главный герой раскрасил лицо черной краской, а перед легендарной картиной «Унесенные ветром» теперь будут показывать введение, поясняющие спорные моменты.

Также досталось и мультсериалу «Гриффины» — актер Майк Генри больше не будет озвучивать темнокожего Кливленда.