Марго Робби появится в новых «Пиратах Карибского моря»

Голливудская актриса Марго Робби станет одной из главных героев в новых «Пиратах карибского моря». Стоит отметить, что речь идет не о первом фильме в перезапуске франшизы, а о каком-то другом. Этот проект отделен от уже анонсированной ленты, разрабатываемой создателем «Чернобыля» Крейгом Мазином.

При этом Робби отправляется в плавание вместе с Кристиной Ходсон — создательницей «Хищных птиц», провалившихся в прокате по всему миру. Скорее всего, новый фильм станет очередной «женской» версией, в которой команда из независимых представительниц слабого пола показывает мужчинам, что и они достойны быть героями.

В то время как детали сюжета хранятся в шкафчике Дэйви Джонса, проект, находящийся в ранней разработке, не станет спин-оффом франшизы, в центре которой был пират Джек Воробей, а будет, скорее, полностью оригинальной историей с новыми персонажами, сообщает издание THR.