Крис Эванс заставил всех танцевать во время съемок фильма «Первый мститель: Противостояние»

Журналисты издания Variety пригласили для беседы двух звезд фильмов Marvel — Криса Эванса и Пола Радда. Актеры обсудили, чем они занимаются во время пандемии, а также вспомнили, как они встретились на съемочной площадке картины «Первый мститель: Противостояние».

Как оказалось, Радду было довольно легко играть взволнованного от встречи с супергероями человека, так как на съемочной площадке он действительно был взбудоражен встречей сразу с несколькими невероятно популярными актерами.

А Эванс поделился историей о забавном видеоролике, который тот смог снять во время съемок. Крис уговорил своих коллег танцевать в течение 30 секунд, при этом не объяснив, почему они должны это делать.

К удивлению актера, все согласились на это небольшое безумство. Этот клип все еще хранится в личных архивах Эванса и ждет своего часа для грандиозной публикации, но его время еще не пришло.