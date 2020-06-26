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Дети из Нигерии сняли свою версию трейлера фильма «Операция по спасению»

Получилось даже лучше, чем оригинал. По крайней мере, так считает исполнитель главной роли Крис Хемсворт.

Дети из Нигерии сняли свою версию трейлера фильма «Операция по спасению»
Кадр из фильма "Операция по спасению". Фото: Netflix

Несколько детей из Нигерии решили снять свою версию трейлера нового фильма компании Netflix «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и надо признать, их труды не остались незамеченными. Видеоролик заметили даже сами создатели оригинальной картины.

Трейлер ребята выложили в свой личный аккаунт в Twitter, причем дети действительно сами, без каких-либо денежных вложений пересняли буквально каждую сцену, разумеется, с некоторыми изменениями. Например крутые автомобили превратились в обычные тачки, а эпичный прыжок главного героя в воду превратили в падение камня в таз с водой.

Представители Netflix даже прокомментировали видеоролик, заявив, что им очень понравилась работа детей. Исполнитель главной роли Крис Хемсворт заметил, что новый трейлер получился даже лучше, чем оригинальный.

Режиссеры фильма «Операция по спасению» Энтони и Джо Руссо пригласили детей на премьеру второй части фильма и попросили детей написать им в личные сообщения.

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