Дети из Нигерии сняли свою версию трейлера фильма «Операция по спасению»

Несколько детей из Нигерии решили снять свою версию трейлера нового фильма компании Netflix «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и надо признать, их труды не остались незамеченными. Видеоролик заметили даже сами создатели оригинальной картины.

Трейлер ребята выложили в свой личный аккаунт в Twitter, причем дети действительно сами, без каких-либо денежных вложений пересняли буквально каждую сцену, разумеется, с некоторыми изменениями. Например крутые автомобили превратились в обычные тачки, а эпичный прыжок главного героя в воду превратили в падение камня в таз с водой.

We so much love this movie and we hope @chrishemsworth and @netflix sees this remake, pls retweet 🙏🏽 pic.twitter.com/x47h9UV9Sz

— ikorodu bois (@IkoroduB) June 24, 2020