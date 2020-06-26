Дети из Нигерии сняли свою версию трейлера фильма «Операция по спасению»

Получилось даже лучше, чем оригинал. По крайней мере, так считает исполнитель главной роли Крис Хемсворт.

Несколько детей из Нигерии решили снять свою версию трейлера нового фильма компании Netflix «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и надо признать, их труды не остались незамеченными. Видеоролик заметили даже сами создатели оригинальной картины.

Трейлер ребята выложили в свой личный аккаунт в Twitter, причем дети действительно сами, без каких-либо денежных вложений пересняли буквально каждую сцену, разумеется, с некоторыми изменениями. Например крутые автомобили превратились в обычные тачки, а эпичный прыжок главного героя в воду превратили в падение камня в таз с водой.

We so much love this movie and we hope @chrishemsworth and @netflix sees this remake, pls retweet 🙏🏽 pic.twitter.com/x47h9UV9Sz — ikorodu bois (@IkoroduB) June 24, 2020

Представители Netflix даже прокомментировали видеоролик, заявив, что им очень понравилась работа детей. Исполнитель главной роли Крис Хемсворт заметил, что новый трейлер получился даже лучше, чем оригинальный.

Режиссеры фильма «Операция по спасению» Энтони и Джо Руссо пригласили детей на премьеру второй части фильма и попросили детей написать им в личные сообщения.