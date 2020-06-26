«Наш фильм явно проиграет сериалу от HBO»: Евгений Баженов высказался о картине «Чернобыль: Бездна»

Блогер Евгений Баженов провел двухчасовую видеотрансляцию на YouTube, во время которой отвечал на вопросы своих подписчиков.

Удалось коснуться не только тем связанных напрямую с кино, но и обсудить последние новости, такие как ДТП с участием Михаила Ефремова. Но разумеется, большая часть времени была посвящена российскому кинобизнесу. Баженов объяснил свое отношение к новому фильму Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».