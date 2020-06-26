«Наш фильм явно проиграет сериалу от HBO»: Евгений Баженов высказался о картине «Чернобыль: Бездна»

Блогер Евгений Баженов провел двухчасовую видеотрансляцию на YouTube, во время которой отвечал на вопросы своих подписчиков.
Удалось коснуться не только тем связанных напрямую с кино, но и обсудить последние новости, такие как ДТП с участием Михаила Ефремова. Но разумеется, большая часть времени была посвящена российскому кинобизнесу. Баженов объяснил свое отношение к новому фильму Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».
«У нас есть пример, сериал HBO. Там все переврали, как обычно, недавно был подробный разбор от какого-то телеканала. Было множество несовпадений, но понятно как снимает Запад. Например, показали этот луч света, бьющий в небо, и теперь он в обиходе у всех. Тем не менее про это можно сделать обзор или просто рассказать. Но это Запад, они снимают для себя, так, как считают нужным.
Однако я всегда больше боюсь не западного, а отечественного. Потому что если на Западе могут снимать по незнанию или хотят донести определенную идею, то в наших фильмах знают, как было на самом деле, но снимают по-другому, просто потому что так надо. На уровне качества наш фильм явно проиграет сериалу, но я боюсь, что даже в сюжетном плане будет плохо», — заявил кинокритик.