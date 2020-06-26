Видеосервис Hulu снимет сериал на основе романа Салли Руни «Беседы с друзьями»

Этот проект станет уже вторым по счету их сотрудничеством, проект «Нормальные люди» пользовался огромной популярностью.

Видеосервис Hulu планирует снять 12-серийный проект на основе романа Салли Руни «Беседы с друзьями», сообщает издание Variety.

Сюжет расскажет о двух студентках Дублинского колледжа, начинающих неожиданные, странные и сексуально заряженные отношения с пожилой супружеской парой. И это приводит к сложной паре любовных треугольников, которые буквально переворачивают жизнь всех «углов».

Этот проект станет уже вторым по счету сотрудничеством Hulu с Салли Руни, ранее литератор видеосервис работали вместе над проектом «Нормальные люди». Сериал дебютировал в США 29 апреля и получил признание критиков, причем у него довольно большой рейтинг одобрения — 89% на сайте Rotten Tomatoes.

Вице-президент по контенту компании Hulu Беатрис Спрингборн заявила, что Салли Руни прекрасно и красиво запечатлевает сложную динамику отношений в своих историях.

В последние годы сервис Hulu добился успеха благодаря именно литературным адаптациям. Как пример, заслуженный успех сериала «Рассказ служанки».