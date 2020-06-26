Александр Роднянский и создатели «Джокера» снимут сериал про порноактрису

Компания Bron Studios, занимавшаяся разработкой таких киношедевров, как «Джокер» и «Грейхаунд», решила поработать вместе с российским режиссером Александром Роднянским над созданием телесериала, посвященного жизни порноактрисы, сообщает издание Variety.

Сюжет расскажет историю простой женщины, которая из-за проблем в жизни решает заработать денег съемками в порнофильмах. В процессе она вместе с дочкой-подростком переезжает в Будапешт и вливается в индустрию фильмов для взрослых. В процессе она понимает, что порнобизнес давно стоит на месте, и решают организовать революцию, которая все изменит. Финал пока не известен. Нельзя сказать, будет ли главной мыслью фильма идея о том, что порно — это плохо, или совсем наоборот.

По словам Александра Роднянского, сериал затронет многие сферы современной жизни: от проблем матери-одиночки до всемирного распространения порнофильмов. Также он отметил, что проект будет прежде всего посвящен теме отношений матери и дочери. Дата релиза проекта пока не сообщается.